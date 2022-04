Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Anche se Musk è l’uomo più ricco del mondo, avere liquidità è diverso rispetto ad avere un grande patrimonio. Se deve finanziare quasi 20 miliardi di questo investimento con equity o cash proprio, deve ovviamente far fronte a prendere della liquidità dai propri conti, oppure utilizzare le azioni che possiede in Tesla come collaterale”. Così Nicola Bilotta, responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, commenta a LaPresse l’accordo di acquisto di Twitter da parte di Elon Musk.

