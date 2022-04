Torino, 26 apr. (LaPresse) – Un uomo ha fatto irruzione in un asilo nel villaggio di Veshkayma nella regione di Ulyanovsk, in Russia, e ha aperto il fuoco. Lo ha riferito una fonte informata a Interfax, spiegando che l’uomo “ha sparato a due bambini e una maestra, e poi si è suicidato”. Secondo i dati preliminari, l’uomo ha sparato con il fucile da caccia sovietico a doppia canna IZH-27. Le autorità della regione di Ulyanovsk hanno confermato a Interfax la sparatoria in uno degli asili della regione e le informazioni su quattro morti.

