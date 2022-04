Torino, 26 apr. (LaPresse) – Il responsabile dell’attacco in un asilo nella regione russa di Ulyanovsk che ha sparato e ucciso due bambini e una maestra era iscritto in un registro psichiatrico. Lo ha detto Tatyana Moskalkova, difensore civica dei diritti umani della Federazione russa. “L’assassino è Akhtyamov Ruslan Rushanovich, nato nel 1996, residente a Veshkaym, è registrato come malato di mente”, ha detto Moskalkova, citata da Interfax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata