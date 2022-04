Torino, 26 apr. (LaPresse) – “Il diritto di veto era stato introdotto per evitare pericoli” come i conflitti, ma “è anche vero che è passato tanto tempo e il diritto di veto è stato usato troppe volte”, anche per “questioni non vitali”, “sono assolutamente a favore di un uso moderato del diritto di veto, non mi faccio illusioni sulla possibilità di cambiarlo”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

