Milano, 26 apr. (LaPresse) -“Su Mps credo sia importante che i tempi ci permettano di trovare una soluzione adeguata. Abbiamo avuto una trattativa l’anno scorso con Unicrdit e concluso che quanto prospettato non era adeguato. Qualsiasi altra operazione in futuro dovrà rispondere ai criteri che non dobbiamo svendere: i tempi devono consentirci di non svendere assolutamente”. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, rispondendo in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata