Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Non ho notizia”, di un possibile acquirente francese per Mps. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, rispondendo in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario, in Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, rispondendo ai parlamentari, a una domanda su un possibile acquirente francese per Mps.

