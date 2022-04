Washington (Usa), 26 apr. (LaPresse/AP) – Il Senato Usa ha confermato la nomina di Lael Brainard, 60 anni, a vicepresidente della Federal Reserve per un mandato di quattro anni, elevandola al secondo posto della Fed nel bel mezzo della più dura lotta contro l’inflazione della banca centrale in quattro decenni. Il via libera è arrivato con 52 voti favorevoli e 43 contrari. Il presidente Joe Biden l’aveva nominata lo scorso novembre.

