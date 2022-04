Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Al momento non c’è una chiara correlazione tra i casi riportati. Nessun chiaro fattore di rischio epidemiologico è emerso tra i casi, così come nessuna associazione con i viaggi”. É quanto riporta l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nell’ultimo bollettino aggiornato al 23 aprile, citato dall’Iss nella pagina dedicata ai casi di epatite acuta di origine sconosciuta verificatesi in pazienti in età pediatrica.

