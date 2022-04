Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Lo sciopero dei tifosi in Lazio-Milan?Bisogna chiedere alla curva se la partita è andata bene, se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri…se la cantano e se la suonano, prendono a pretesto qualunque cosa come i 40 euro per la partita”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito, intercettato dai giornalisti nel centro di Roma. “Andate a vedere quanto li mettono le altre squadre – ha aggiunto – La mia non era una battuta ma una constatazione di fatto”.

