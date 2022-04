Roma, 26 apr. (LaPresse) – “C’è stato solo un malinteso”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere federale, uscendo dal consiglio della Figc, in merito alla necessità di dover ricorrere oggi, in Consiglio federale, a una seconda votazione sul professionismo femminile dopo la prima tornata in cui la Lega di A a sorpresa aveva votato contro.

