Manchester (Regno Unito), 26 apr. (LaPresse) – Show tra Manchester City e Real Madrid nella prima semifinale di Champions League. La squadra di Guardiola si aggiudica il primo round battendo quella di Ancelotti con un pirotecnico 4-3, risultato che lascia il discorso qualificazione più che mai aperto in vista del ritorno al Bernabeu, in programma il 4 maggio. Tante le occasioni non sfruttate dal City, che colpisce anche un palo con Mahrez. All’Etihad Stadium i padroni di casa sbloccano il risultato dopo due minuti, con il colpo di testa vincente di De Bruyne. All’11’ arriva il raddoppio di Gabriel Jesus. Con una gran girata, Benzema accorcia le distanze al 33′, ma al 53′ il City va ancora a segno con Foden, che batte di testa Courtois. Il grande spunto personale, due minuti dopo, di Vinicius alimenta le speranze dei Blancos, ma Bernardo Silva firma con un gran mancino il poker del City al 74′. Ancora Benzema tiene in vita il Real, trasformando all’82’ il rigore concesso per il tocco di braccio di Laporte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata