Milano, 26 apr. (LaPresse) – Chiusura in forte ribasso per la Borsa di New York. A Wall Street, al termine degli scambi, il Dow Jones perde il 2,38% a 33.240,18 punti, il Nasdaq cede il 3,95% a 12.490,74 punti e l’indice S&P 500 arretra del 2,81% a 4.175,21 punti.

