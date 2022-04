Milano, 26 apr. (LaPresse) – “La presenza dello Stato” nella partecipazione “delle banche deve essere temporaneo e non deve alterare la concorrenza, deve cedere la proprietà in un lasso di tempo concordato . Il Mef come investitore paziente in queste aziende deve prestare la massima attenzione che l’uscita dallo Stato da queste aziende avvenga in modo sostenibile per le aziende stesse e per il nostro sistema economico”. Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

