Roma, 25 apr. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore di Berlino a Mosca per notificare l’espulsione di 40 diplomatici non tedeschi come persone “non grate”. Lo riporta Interfax. Una misura – viene sottolineato – “simmetrica alle decisioni prese dal governo della Repubblica federale di Germania”.

