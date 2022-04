Roma, 25 apr. (LaPresse) – “Dichiaro ufficialmente e pubblicamente che purtroppo oggi non ci sono accordi sui corridoi umanitari dall’Azovstal”. Lo scrive su Telegram la vicepremier di Kiev, Iryna Vereschuk. “Il corridoio umanitario viene aperto previo accordo di entrambe le parti. Il corridoio, annunciato unilateralmente, non fornisce sicurezza, e quindi, di fatto, non è un corridoio umanitario”, aggiunge.

