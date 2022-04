Milano, 25 apr. (LaPresse) – Nella ‘squadra’ di Ivan Luca Vavassori, il 29enne italiano attualmente in Ucraina per combattere con le forze di Kiev, ci sono cinque morti e quattro feriti, ma non si conoscono al momento i nomi. E’ quanto riferisce l’ultimo aggiornamento pubblicato sui canali social dell’ex calciatore. “La squadra di Ivan è ancora viva, stanno cercando di tornare”, si legge. “Il problema è che sono circondati dalle forze russe, quindi non sappiamo quando o quanto tempo impiegheranno per tornare. Ci sono 5 morti e 4 feriti ma non conosciamo i loro nomi. La nostra miglior squadra sta provando a riportarli indietro ma non sappiamo il numero dei nemici e il tipo di truppe”, aggiunge la ‘storia’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata