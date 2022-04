Roma, 25 apr. (LaPresse/AP) – Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi di guerra e che l’Ucraina sta avendo successo. Dopo le riunioni di domenica a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme al segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, Blinken ha parlato ai giornalisti in Polonia. Il segretario ha affermato che riguardo agli obiettivi di guerra “la Russia sta fallendo”, con il ritiro delle sue truppe da Kiev e dal nord dell’Ucraina. Nel filmato dell’incontro rilasciato dalla presidenza ucraina, Blinken ha elogiato il coraggio, la leadership e il successo straordinari che ha avuto l’Ucraina “nel respingere questa orribile aggressione russa”. “Ci siamo abituati a vederti in video in tutto il mondo, ma è bello vederti di persona”, ha detto Blinken sorridendo.

