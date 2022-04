Roma, 25 apr. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato che in settimana i diplomatici statunitensi, che si sono trasferiti temporaneamente in Polonia, torneranno a Leopoli, con visite di un giorno. Al momento l’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev resta chiusa ma Washington ha accelerato la revisione delle condizioni di sicurezza nella capitale e il Dipartimento di Stato riaprirà l’Ambasciata lì non appena la situazione lo consentirà, hanno precisato i funzionari statunitensi.

