Washington (Usa), 25 apr. (LaPresse) – L’accordo tra Twitter e Elon Musk per la cessione del social network al ceo di Tesla è stato raggiunto e dovrebbe essere annunciato dopo la chiusura di Wall Street. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti vicino alla trattativa. Le due parti hanno lavorato tutta la notte per concludere un accordo del valore di 44 miliardi di dollari. A meno di intoppi dell’ultimo minuto, spiega il quotidiano, l’accordo dovrebbe essere annunciato dopo la chiusura dei mercati, se non prima.

