New York (Usa), 25 apr. (LaPresse) – Elon Musk ha acquistato Twitter per 54,20 dollari per azione. Il consiglio di amministrazione della società ha annunciato che accetterà l’offerta del fondatore di Tesla. Un’operazione dal valore di 44 miliardi di dollari. “Il consiglio ha condotto un processo ponderato e completo per valutare la proposta di Elon con un focus deliberato su valore, certezza e finanziamento”, ha affermato il presidente di Twitter Bret Taylor in una nota. “La transazione proposta fornirà un notevole premio in contanti e riteniamo che sia il miglior percorso da seguire per gli azionisti di Twitter”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata