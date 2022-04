Istanbul, 25 apr. (LaPresse/AP) – Un tribunale di IStanbul ha condannato all’ergastolo l’attivista per i diritti civili e filantropo turco Osman Kavala, giudicandolo colpevole di aver tentato di rovesciare il governo in relazione alle proteste di massa antigovernative del 2013. Con lui sono stati condannati altri sette imputati a 18 anni di carcere ciascuno. Kavala, 64 anni, ha già trascorso più di quattro anni in carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata