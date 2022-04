Roma, 25 apr. (LaPresse) – Un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio nella regione di Bryansk in Russia. Lo riferisce l’agenzia russa Tass. Al momento non è chiara la causa. “Il Ministero delle Situazioni di Emergenza ha confermato che c’è un incendio. C’è anche una conferma che si tratta di serbatoi di carburante”, ha riferito Tass, citando l’ufficio stampa del governo. Il ministero ha inviato squadre di soccorso sulla scena.

