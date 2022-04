Roma 25 apr. (LaPresse) – Quella di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi è stata una vittoria “netta e schiacciante”. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. Alcuni giornali come Le Monde hanno definito la rielezione del leader di En Marche “senza trionfo”, ma “non sono completamente d’accordo”, ha affermato Terzi, questa definizione si riferisce al fatto che il “consenso nei confronti di Marine Le Pen è cresciuto nelle ultime tre elezioni, aumentando di una percentuale significativa, circa l’8% dal 2017 a oggi”. Il Rassemblement national “è una realtà molto importante” in cui si rispecchia quasi metà Francia, quella rurale che comprende all’interno diverse componenti, compreso l’elettorato di Eric Zemmour, ma la vittoria di Macron è “stata netta” e “i quasi cinque milioni di voti” presi in più da Macron, in un Paese che conta 60 milioni di abitanti “sono tanti”, ha spiegato l’ex ministro. “Il risultato delle elezioni è la risposta che l’elettorato ha dato non solo ai cinque anni della presidenza Macron e al suo programma , ma soprattutto alla sua affidabilità come presidente in una stagione europea drammatica in cui le pagine di storia girano rapidamente”, ha detto Terzi, affermando che l’elettorato ha votato prendendo in considerazione la questione del “posizionamento della Francia in materia di politica estera, sicurezza e difesa europea”. Il dibattito televisivo tra Macron e Le Pen ha mostrato chiaramente le linee dei due candidati, ha detto l’ex ministro, “il leader di En Marche ha picchiato più duro sul rapporto della rivale con il presidente russo Vladimir Putin e ha fatto riferimento a casi in cui i deputati del Rassemblement national hanno votato più a favore di Putin che del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le Pen è stata poi messa alle strette sull’integrazione europea e sulla difesa dell’Ue mentre Macron, lasciato alle spalle il periodo in cui aveva parlato di morte cerebrale della Nato, si è posto in modo chiaro nei confronti di Vladimir Putin”.

