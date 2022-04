Roma 25 apr. (LaPresse) – “E’ probabile che Marine Le Pen riesca a confermarsi al comando della destra francese”. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata, parlando dell’impatto che l’esito delle presidenziali avrà sulla destra in Francia. “Le Pen ha una base elettorale molto forte e molto fidelizzata” ed è “riuscita ad ampliarla facendo alcuni aggiustamenti”, annacquando le sue posizioni sull’uscita dall’euro e dall’Ue, “ha messo acqua nel vino per attrarre un elettorato più vasto” anche se “la solidità del Rassemblement national ha avuto degli alti e dei bassi, anche prima che comparisse Eric Zemmour. Il caso di Marion Maréchal (la nipote di Le Pen diventata vicepresidente del movimento di Zemmour ndr.) è solo un esempio, ma ci sono state altre defezioni da Rn anche tra i vertici. Non è stata una passeggiata ottenere questo risultato per Le Pen”, ha spiegato Terzi, “è probabile che lei riesca a confermarsi al comando ma è un gioco in cui contano molto fattori che non dobbiamo sottovalutare”, e pagherà anche la vicinanza con il presidente russo Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata