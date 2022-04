Roma 25 apr. (LaPresse) – Le elezioni legislative francesi in programma a giugno “saranno influenzate dalla questione della sicurezza” e dalla guerra in Ucraina “più di quanto si possa pensare adesso”, e ciò potrebbe andare a vantaggio del presidente Emmanuel Macron, “se proseguirà la linea attuale” perseguita dalla Francia. Lo ha detto a LaPresse l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata, che non ha però escluso la possibilità di una coabitazione, con un premier di un altro colore politico, rispetto al presidente. “L’economia, le questioni sociali, la migrazione saranno temi importanti nel voto” di giugno ma “ho la netta sensazione che un punto centrale, sarà la guerra in Ucraina” con le implicazioni che comporta, “pensiamo all’energia, all’impatto sul settore alimentare e sulle derrate agricole”, ha detto Terzi, “si ha la sensazione che Marine Le Pen sia forte perché la gente sta male, è scontenta ma il peso della tragedia ucraina è avvertito dall’elettorato e peserà sul voto per l’Assemblea nazionale”.

