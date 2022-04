Milano, 25 apr. (LaPresse) – La Juventus ha vinto per 2-1 contro il Sassuolo, in trasferta, il posticipo della 34esima giornata di Serie A. Tre punti importanti per i bianconeri in un turno in cui tutte le rivali per i posti in Europa, Roma, Lazio e Fiorentina, hanno perso, e ha perso anche il Napoli: ora il terzo posto è a un solo punto. Il Sassuolo è andato in vantaggio con Raspadori al 38′, poi la Juve ha rimontato con Dybala (44′) e Kean (88′).

