Roma, 24 apr. (LaPresse) – La morte di 11 foreign fighters italiani – come riporta il Corriere della Sera – in Ucraina nel corso di operazioni di combattimento contro i russi “non risulta”. È quanto confermano a LaPresse, diverse fonti di intelligence interpellate. Secondo quanto filtra da chi ha in mano il dossier “non c’è la conferma né della presenza in loco né della morte dei connazionali” Tuttavia la notizia – fatta pervenire a palazzo Chigi dal ministero della Difesa russo – è in “corso di accertamento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata