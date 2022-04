Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Credo quindi che ci debba essere al più presto un incontro tra noi, Fratelli d’Italia, la Lega e le altre forze politiche del centrodestra per individuare e decidere delle candidature condivise”. Così Silvio Berlusconi, leader di Fi, in una nota in merito alla spaccatura in Sicilia sulle prossime elezioni a Palermo.

