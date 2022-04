Torino, 24 apr. (LaPresse) – Fabio Quartararo ha dominato il Gp del Portogallo, quinto appuntamento della MotoGp, diventando il nuovo leader del Mondiale in virtù della caduta e del ritiro, a metà gara, di Enea Bastianini. Completano il podio Johann Zarco con la Ducati Pramac e Aleix Espargaro con l’Aprilia. Negli ultimi giri, mentre erano in lotta per il podio, Jack Miller è andato lungo a una staccata con la sua Ducati e ha travolto la Suzuki di Joan Mir. Entrambi sono stati costretti al ritiro, in un incidente senza conseguenze per i due piloti. Marc Marquez ha chiuso al sesto posto, davanti al fratello Alex. Ottava piazza per Francesco Bagnaia, migliore degli italiani.

