Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Il mio tumore”. Così Roberto Giachetti annuncia sui social la sua malattia, raccontando: “Domenica di Pasqua mentre scrivevo il post per ricordare il terzo anniversario della morte di Massimo pensavo al ricovero di tre giorni dopo per operare il mio di tumore. Sensazione strana. Va bene per questo compleanno mi sono fatto come ‘regalo’ l’incontro con il tumore”.

