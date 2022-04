Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Un caloroso ‘bravo’ a Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un’ Europa solida e di una Francia totalmente per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni”. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Ue Charles Michel.

