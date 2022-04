Torino, 24 apr. (LaPresse) – “Congratulazioni a Emmanuel Macron per la tua rielezione a presidente della Francia. La Francia è uno dei nostri alleati più stretti e importanti. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme sulle questioni che contano di più per i nostri due paesi e per il mondo”. Così su Twitter il premier britannico Boris Johnson.

