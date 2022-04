Roma, 24 apr. (LaPresse) – Affluenza al 26,41% alle ore 12 per il ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, in lieve aumento rispetto al primo turno delle presidenziali, quando, alla stessa ora, aveva votato il 25,48% degli elettori. Il dato è però in calo se lo si paragona all’affluenza del ballottaggio 2017 che alle 12 era del 28,23%.

