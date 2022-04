Milano, 24 apr. (LaPresse) – L’Empoli ha battuto per 3-2 il Napoli in rimonta, in una gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Le reti al 44′ di Mertens, al 53′ di Insigne, all’80’ di Henderson (E), all’ 82′ e 88′ di Pinamonti.

