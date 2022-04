Torino, 24 apr. (LaPresse) – Il Napoli “andrà in ritiro permanente” da martedì, alla ripresa degli allenamenti. Lo comunica il club campano in un tweet. La decisione arriva dopo la sconfitta odierna in campionato in casa dell’Empoli, capace di rimontare da 0-2 a 3-2 nei dieci minuti finali di partita.

