Londra (Regno Unito), 24 apr. (LaPresse/AP) – Il pugno che ha posto fine al combattimento a pochi secondi dalla fine del sesto round è arrivato praticamente dal nulla, con Fury che ha tenuto il controllo del match senza davvero sforzarsi. Whyte aveva iniziato a respirare più pesantemente in quello che si è rivelato essere il round finale, a quel punto aveva un taglio intorno all’occhio destro. Il quinto round ha visto Fury dominare, con un colpo al corpo e poi un diretto che ha fatto oscillare Whyte. “È forte come un toro e ha il cuore di un leone”, Fury ha detto di Whyte, che è stato il suo ex sparring partner dal 2012 al 2013, “ma stasera ha incontrato un grande nello sport, uno dei più grandi pesi massimi di tutti i tempi. Penso che persino Lennox Lewis sarebbe orgoglioso di quel montante”.

