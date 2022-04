Roma, 23 apr. (LaPresse) – I russi “non considerano l’Ucraina uno stato indipendente, non rispettano la cultura o i valori degli ucraini. Non pensano che abbiamo il diritto all’indipendenza, il che significa che per loro non abbiamo diritto alla vita”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Kiev.

