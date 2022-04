Roma, 23 apr. (LaPresse) – “L’Italia ha dimostrato un grande sostegno nei nostri confronti e la ringrazio. Si è schierato dalla nostra parte in modo chiaro non solo il popolo italiano ma anche il governo e il premier Draghi. Lo aspettiamo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Kiev.

