Roma, 23 apr. (LaPresse) – L’ufficiale russo Azatbek Omurbekov, noto come ‘il macellaio di Bucha’, è stato promosso da tenente colonnello a colonnello. Lo riporta il Daily Mail, affermando che “gli uomini sotto il suo comando sono stati accusati di stupro di gruppo, tortura ed esecuzioni di massa di civili”. “Il leader della 64a brigata russa, per il mondo civile è un carnefice, un assassino, uno stupratore, un saccheggiatore. Ma per il Cremlino è un eroe. Per il massacro di Bucha è stato promosso al grado di colonnello, una motivazione a commettere nuovi crimini di guerra”, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa di Kiev.

