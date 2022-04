Roma, 23 apr. (LaPresse) – L’Osce denuncia l’arresto di diversi osservatori militari nella regione di Donetsk e Lugansk. Lo riporta la Bbc. L’organizzazione ha aggiunto che sta utilizzando “tutti i canali disponibili per facilitare il rilascio del suo personale”. Allo stesso tempo l’Osce afferma che i suoi osservatori sono una missione civile disarmata per “osservare e riferire in modo obiettivo sulla situazione”.

