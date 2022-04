Roma, 23 apr. (LaPresse) – La Russia ha affermato che gli Stati Uniti stanno “preparando provocazioni” per accusare Mosca dell’utilizzo di armi nucleari” in Ucraina. “Il ministero della Difesa russo ha informazioni sulla preparazione da parte degli Stati Uniti di provocazioni per accusare le forze armate russe di utilizzare armi nucleari chimiche, biologiche o tattiche”, ha affermato il capo delle truppe di radiazioni, protezione chimica e biologica (RKhBZ), Igor Kirillov. Secondo Kirillov il piano è “una reazione ai successi della Federazione Russa nell’operazione speciale”.

