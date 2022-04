Roma, 23 apr. (LaPresse) – Il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak che guida la delegazione di Kiev nei negoziati con Mosca, ha affermato che le consultazioni sulle garanzie di sicurezza del Paese con i potenziali Stati garanti potrebbero essere completate entro una settimana. Lo riporta l’agenzia Ukrinform. “Sono in corso consultazioni con gli Stati che hanno pubblicamente dichiarato di essere d’accordo a discutere le garanzie di sicurezza. Per noi sono importanti la fornitura di armi, la chiusura dei cieli, le consultazioni militari e l’invio di denaro che sarà necessario per acquistare rapidamente armi aggiuntive. Tutto questo viene affrontato oggi a livello di consulenti. Penso che queste consultazioni possano essere completate in una settimana al massimo”, ha affermato Podolyak.

