Roma, 23 apr. (LaPresse) – Nel corso di una conferenza stampa in corso a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che domani incontrerà il segretario di stato americano Antony Blinken. Il leader di Kiev ha poi ringraziato Usa e Gran Bretagna per gli armamenti che stanno arrivando in maniera più celere.

