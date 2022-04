Roma, 23 apr. (LaPresse) – “Il governo italiano ha deciso in queste ore l’invio di esperti scientifici e forensi per supportare la Corte internazionale nel verificare e dimostrare i crimini di guerra perpetrati in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Congresso nazionale di Articolo 1. “Gli esperti potranno fornire assistenza alle autorità ucraine già nello svolgimento delle indagini nelle regioni settentrionali del Paese dove i militari russi prima del loro ritiro si sarebbero macchiati di crimini efferati”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando che “i crimini non possono restare impunti” e che “i responsabili vanno perseguiti con il coinvolgimento delle corti internazionali e portati di fronte alla giustizia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata