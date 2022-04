Kiev (Ucraina), 23 apr. (LaPresse/AP) – Il battaglione Azov ha pubblicato un video che mostra donne e bambini ucraini che si sono rifugiati nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal a Mariupol. “Vogliamo vedere cieli calmi, vogliamo respirare aria fresca”, ha detto una donna nel video, “Non avete idea di cosa significhi per noi semplicemente mangiare, bere del tè zuccherato. Per noi è già felicità”, ha aggiunto. Un’altra ragazza nel video dice che lei e i suoi parenti sono andati via di casa il 27 febbraio. Da allora, non hanno visto “né il cielo, né il sole”. “Vogliamo davvero andarcene da qui in sicurezza, in modo che nessuno si faccia male”, implora la ragazza. Il vice comandante di Azov Sviatoslav Palamar ha detto all’Associated Press che il video è stato girato giovedì. I contenuti della clip, sottolinea AP, non possono essere verificati in modo indipendente. Secondo i funzionari ucraini, circa 1.000 civili, tra cui donne e bambini, sono rimasti intrappolati ad Azovstal insieme alle truppe ucraine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata