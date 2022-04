Milano, 23 apr. (LaPresse) – Max Verstappen con la Red Bull ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Imola di Formula 1, conquistando così la pole position per il Gran Premio di domani, davanti al ferrarista Charles Leclerc. Partito dalla seconda piazza, Leclerc ha superato in partenza Verstappen e lo ha tenuto dietro per 20 dei 21 giri della corsa ‘breve’. Nel finale l’olandese si è però ripreso la posizione complice anche un maggiore deterioramento delle gomme della Ferrari del monegasco. Grande prova dell’altro ferrarista, Carlos Sainz, risalito dalla decima posizione alla quarta sulla griglia di domani.

