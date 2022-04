Roma, 23 apr. (LaPresse) – “In diminuzione l’incidenza a 14 giorni in tutte le fasce d’età ad eccezione delle fasce 70-79 e 80+ anni. Nella fascia 30-39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.618 per 100.000, mentre nella fascia di età 80+ anni si registra il valore più basso, 1.170 casi per 100.000 abitanti”. E’ quanto si legge nel rapporto esteso dell’Iss. “Nn leggero aumento l’età mediana dei soggetti segnalati negli ultimi 14 giorni, che passa dai 42 anni della metà di marzo ai 45 anni di questa settimana”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata