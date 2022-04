Milano, 23 apr. (LaPresse) – Verona e Sampdoria hanno pareggiato 1-1 nell’anticipo della 34/a giornata del campionato di Serie A. Doriani in vantaggio nel finale di primo tempo con Caputo, il pareggio scaligero di Caprari al 77′. In classifica, il Verona di Tudor si conferma al nono posto con 49 punti mentre la Sampdoria sale a quota 30 ma ancora pericolosamente invischiata in zona retrocessione.

