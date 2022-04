Milano, 23 apr. (LaPresse) – Una doppietta di Lukic, consente al Torino di battere per 2-1 lo Spezia nell’anticipo della 34/a giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista serbo ha sbloccato il risultato su rigore dopo 4′, il raddoppio con un sinistro chirurgico al 69′. Non basta allo Spezia il rigore trasformato da Manaj in pieno recupero al 96′. Tre punti che rilanciano le ambizioni granata, la squadra di Juric si porta momentaneamente all’undicesimo posto con 43 punti e ritrova il sorriso dopo due pareggi di fila. Secondo ko consecutivo, invece, per lo Spezia che mantiene comunque per ora undici punti di vantaggio sulla quota salvezza anche se la Salernitana ha due gare in meno. Nel prossimo turno, il Torino sarà di scena in casa dell’Atalanta mentre lo Spezia se la vedrà contro la Lazio.

