Milano, 23 apr. (LaPresse) – Pareggiando con il Lens per 1-1 al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain si laurea campione di Francia con 4 turni di anticipo sulla fine del campionato. Il gol di Messi al 68′, su assist di Neymar, apre le danze. Lens in dieci dal 57′ per l’espulsione di Danso, ma capace di trovare quanto meno il pareggio all’88’. Per la formazione parigina arriva così la matematica certezza della conquista del decimo titolo di Ligue 1 nella sua storia. In classifica, infatti, il Psg ha ora 16 punti di vantaggio sul Marsiglia che pur vincendo domani a Reims resterebbe comunque a una distanza incolmabile di 13 lunghezze. Il PSG raggiunge così il Saint-Etienne, che ha vinto il suo decimo titolo nel 1981 ma che ora sta lottando per non retrocedere. Solo due dei precedenti titoli del PSG, nel 1986 e nel 1994, sono stati conquistati prima che la Qatar Sports Investments lo rilevasse nel 2011 con l’obiettivo di trasformarlo in un club di livello mondiale. Per Messi è il primo titolo nazionale conquistato al di fuori dalla Spagna, l’undicesimo in assoluto dopo i dieci vinti con il Barcellona.

